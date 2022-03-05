Особая подсветка украсит Дворцовый мост 8 марта

В честь Международного женского дня Дворцовый мост подсветят по-новому. Как сообщили в пресс-службе администрации города, праздничная подсветка будет выполнена зеленым и оранжевым оттенками. Для новой подсветки используют 600 светильников.

Полюбоваться на особую подсветку Дворцового моста можно будет 8 марта с наступления темноты и до полуночи. После подсветка переправы вернется к стандартным настройкам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что стены четырех петербургских зданий 8 марта украсят световыми проекциями с женскими портретами. На здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте появится галерея световых изображений.