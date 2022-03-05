В «Ленэкспо» начали сносить станцию Морской авиации

Утром субботы, 5 марта, на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» заметили строительную технику. Как сообщил заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кононов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», речь идет о старейшем здании комплекса — опытной станции Морской авиации.

В дополнение к своим словам Александр Кононов опубликовал видео, на котором видна строительная техника, откалывающая куски здания. Вокруг поднимаются клубы пыли.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» планируется строительство жилого комплекса.