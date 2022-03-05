Реставрацию Смольного собора завершат в мае

Реставрация Смольного собора переходит в завершающую стадию. Снять леса с храма планируют в мае текущего года.

Как сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, в настоящее время ведется восстановление штукатурки, лепнины и окон центрального купола. Реставрация длится уже семь лет. Настоятель собора протоиерей Петр отмечает, что до неё ситуация в соборе местами напоминала аварийную. Карнизы храма начинали обрушатся на высоте 15-20 метров.

Во время реставрации мастера сняли временный пол храма. Сейчас в нем воссоздано историческое покрытие из плит. Всего на реставрацию собора было потрачено более 500 миллионов рублей.