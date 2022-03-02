На Московском проспекте неисправный гидрант стал фонтаном

В Московском районе Петербурга неисправный гидрант затопил проезжую часть. Фонтан и озеро рядом с ним образовались возле дома №197 по Московскому проспекту.

Для устранения поломки на место выехали специалисты «Водоканала. В пресс-службе организации уточнили, что холодную воду жителям близлежащих домов не отключали.

Жителям дома № 74 по проспекту Маршала Жукова ранее пришлось хуже, чем их товарищам по несчастью. Из-за прорыва трубы в их дворе забил фонтан не холодной воды, а кипятка. Коричневый гейзер достиг высоты в несколько метров.

В конце января губернатор Александр Беглов сообщил, что отопительный сезон в Петербурге проходит в штатном режиме. В Смольном утверждали, что службы ведут постоянный мониторинг и сокращают время ликвидации выявленных дефектов. Но такие фонтаны при отрицательной температуре воздуха в Петербурге по-прежнему совсем не редкость. Горожанам остается только обходить места аварий стороной и верить, что они не останутся без тепла или не пострадают во время очередного происшествия.