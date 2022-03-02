Жители Бухарестской сидят без горячей воды из-за прорыва трубы

Коммунальная авария во Фрунзенском районе Петербурга оставила без горячей воды жителей домов на Бухарестской улице. Как сообщает пресс-служба "Теплосети", технологическое нарушение возникло в ночь на 2 марта. В зоне дефекта оказались несколько автомобилей. Видимых признаков повреждения на них не обнаружили.

Ремонтно-восстановительная бригада предприятия выехала на место и занялась диагностикой поврежденного трубопровода. Вернуть в квартиры горячую воду обещают примерно в 16:30 2 марта.

Жители Бухарестской не первые, кому приходится потерпеть без горячей воды. Ранее проживающие на улице Зайцева были вынуждены принимать бодрящие водные процедуры в течение трех дней. В «Теплосети» при этом планировали завершить работы в 19:30 дня, предшествовавшего фактическому окончанию работ.

Губернатор Александр Беглов ранее обещал увеличить темпы замены ветхих труб в 2021-2022 годах, а 25 января во время встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиновым обсудил отопительный сезон и был очень оптимистичен. Петербуржцы оптимизм губернатора не разделяют. Горожане все так же продолжают сталкиваться с отключением горячей воды при минусовой температуре. Им остается только с надеждой ждать весеннего потепления.