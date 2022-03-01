Незаконную уличную торговлю пресекли возле семи станций метро в Петербурге

В трех районах Петербурга пресекли незаконную торговлю, освободив более 20 земельных участков. Итоги рейда подвели в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Проверки прошли у семи станций метро. Возле «Академической» обнаружили продавцов постельного и вещей, разложивших товар на столах. На «Пионерской» у торговцев изъяли шесть тележек с фруктами и овощами. У «проспекта Просвещения» тележки оказалось три, а также стол с разложенными для продажи мобильными телефонами. Много уличных прилавков пришлось разобрать торговцем и у станции «Улица Дыбенко».

У «Ломоносовской» на столе велась незаконная торговля очками. У «Проспекта Большевиков» внимание проверяющих привлекла продажа текстильной продукции. У «Гражданского проспекта» были обнаружены ларьки с вещами, плодоовощными и пчеловодческими товарами.