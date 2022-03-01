На сайт аэропорта Пулково не зайти из-за сбоя

Сбой в работе сайта петербургского аэропорта Пулково наблюдается уже в течение семи часов. Большинство посетителей не смогут попасть на сайт, другие не видят на нем самого важного — расписания с информацией об отмененных рейсах.

Актуальное расписание вылетов публикуется на странице аэропорта в социальной сети «ВКонтакте». Там же сотрудники воздушной гавани сообщают, что проблемы на сайте устраняют профильные специалисты. Возобновить работу ресурса планируется в ближайшее время.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о произошедшем сбое в работе приложения аптечной сети «Озерки». Пользователи получили от него странные push-уведомления, а представитель компании заявил, что его взломали.