В Калининском районе взялись за сугробы в первый день весны

В Калининском районе Петербурга в первый день весны вспомнили о зимних проблемах. В телеграм-канале, который судя по всему ведет администрация района, появился пост с информацией о работе минипогрузчика. За день ему удалось разгрести такое количество снега, что кажется будто его специально сохраняли для этого в течение всей зимы.

Как написано о работе Жилкомсервиса №1, работа идет с использованием техники, колется и складируется для последующего вывоза наледь. В сообщении уточняется, что отсутствие припаркованного во дворе автотранспорта помогает жилищникам качественно выполнить уборку.

Качественная уборка вызвала сомнение у жителей района, которые рассказали об этом в комментариях. Петербурженка сообщила, что уборка возле дома 75 по проспекту Просвещения также должна была пройти 1 марта. Объявление о своих планах жилищники повесили заранее, но наледь около дома так и осталась на месте.

В других районах горожане наблюдают применение «продвинутых» технологий для уборки льда. Возле ТЮЗа недавно заметили экскаватор, пытающийся убрать ковшом огромный ледяной нарост на тротуаре. Внимание зрителей привлек громкий звук, который при этом издавала техника.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже заботится о проблемах будущего. В частности, команда градоначальника докладывает о том, как город будут отмывать от оставшегося после зимы песка, не разобравшись с проблемами, оставшимися от зимы. Петербург по-прежнему увязает в сугробах, а горожане скользят в первый день по тротуарам, больше напоминающим каток. Хочется верить, что ранняя подготовка Беглова и его команде к весне хоть как-то повлияет на результаты уборки, иначе петербуржцев ждут настоящие песчаные бури.