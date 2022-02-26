50 школ построят в Петербурге за три года

В Приморском районе Петербурга запланировано открытие трех школ, трех детских садов и кабинета врача общей практики. Как уточнили в администрации города, все объекты начнут работать до конца года.

В целом в Петербурге за три года построят 50 школ и 80 детских садов. В администрации напомнили, что с 2020 года получить разрешение на строительство в Петербурге можно только вместе с обязательствами по постройке социальных объектов.

В 2021 году в Петербурге открылось 11 школ. Из резервного фонда на строительство социальных объектов выделено 10 миллиардов рублей.

В 2023 году в Приморском районе запланировано открытие еще двух школ и восьми детских садов.