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Площадка для наблюдения за птицами появится в Колпино

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© Фото: pixabay.com

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Общественное пространство создадут на берегу Ижоры.

В Колпинском районе запланировано создание нового общественного пространства. Как уточнили в администрации Петербурга, оно появится берегу реки Ижоры вдоль Красной улицы от улицы Ижорского батальона до улицы Ремизова.

Отличительной особенностью нового пространства станет площадка для наблюдения за птицами. Её оборудуют биноклями. Получить информацию о местной флоре и фауне можно будет с помощью стендов с электронными кодами.

Предусмотрено озеленение территории многолетними травами, деревьями и кустарниками. В пространстве появятся детская игровая зона, площадка для занятий йогой и мечта для чтения с освещением. Для отдыха вдоль берега установят гамаки и шезлонги.

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