Отремонтировать здание Охтинского порохового завода требует прокуратура

Петербургская прокуратура провела проверку состояния здания Охтинского порохового завода и нашла нарушения в его содержании. На сайте ведомства появилась информация об обнаруженных загрязнениях, отслоения краски и шелушение штукатурки на водонапорной башни и части котельной.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений на имя генерального директора компании. Охтинский пороховой завод является объектом культурного наследия.

17 других домов-памятников истории оказались под угрозой в центре Петербурга. В Смольном создан и вынесен на обсуждение законопроект, предусматривающий их снос ради строительства терминала Высокоскоростной магистрали и Смоленского моста. Дома находятся в районе площади Восстания.

Интересно, что губернатор Александр Беглов является главой рабочей группы по вопросам восстановления объектов культурного наследия. Данный пост он занимает с 2019 года, градозащитникик заметили за эти три года, что здания в массовом порядке начали реконструироваться. Ситуация не только затрагивает эстетические чувства, но и представляет реальную опасность для петербуржцев — в городе не редки случаи падения лепнины.

Жителям остается верить, что противоречия в действиях губернатора и его команды не приведут к падению им на голову элементов фасада какого-нибудь здания во время прогулок по петербургским улицам. Напомним, что 17 февраля часть фасада одного из зданий бывшего завода «Красный треугольник» на Обводном канале рухнула прямо на тротуар. Под осыпь попала 53-летняя женщина. Она получила перелом плеча, травму груди и сотрясение.