Информационный ресурс об уборке снега появился в Петербурге под конец зимы

Незадолго до конца зимы в Петербурге заработал специальный раздел об уборке снега на сайте администрации города. В пресс-службе Смольного пояснили, что в нем будут собираться данные из различных информационных систем города.

Вся информация, полученная из различных источников, будет использоваться для оценки эффективности работы коммунальных служб. Учтут в процессе и сообщения, поступившие на портал «Наш Санкт-Петербург», касающиеся неудовлетворительной уборки снега с улиц и наледи с городских крыш. Обращения горожан для удобства использования отображаются с разбивкой по районам. Пока из имеющейся в разделе информации лидером по числу жалоб во второй декаде февраля стал Выборгский район.