В Пушкине 76 жилых домов ждут отопления

В Пушкинском районе Петербурга снова остались без отопления жители 76 домов. В 13:00 там начали менять ненадежный участок трубопровода возле дома №8 по Захаржевской улице.

Ранее ремонт уже был проведен возле дома №3. Там заменили более 21 метра ненадежной трубы.

Ремонт нового участка, как пояснили в пресс-службе ГУП ТЭК, начали с учетом оттепели. Завершить обещают к утру вторника, 15 февраля. Горячее водоснабжение в домах не отключали.

Жители Пушкина не в первый раз остаются без отопления этой зимой. Две недели назад батареи остыли в 76 домах при минусовой температуре воздуха. Тогда в Пушкинском районе также устраняли дефект на теплосетях.

В Петербурге, по словам губернатора Александра Беглова, уже два года наращивают темпы замены и ремонта труб. Тем не менее, они продолжают выходить из строя в самый неподходящий момент. Остается надеяться, что в 2022 году жителям удастся наконец ощутить это наращивание темпов в виде стабильного тепла в квартирах вместо постоянных коммунальных аварий.