Медного всадника освобождают от лесов

В Петербурге завершилась реставрация памятника Петру I «Медный всадник». Как сообщил в своём Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, с монумента уже начали снимать строительные леса. На процедуру уйдет около двух недель.

Вице-губернатор напомнил, что в прошлый раз памятник реставрировали в далеком 1977 году. На нынешние реставрационные работы, как и планировалось ранее, потрачено около 40 миллионов рублей.

Ранее предполагалось, что реставрация Медного всадника будет завершена к концу 2021 года. Однако, в ходе проведения работ сроки немного сместились. Реставрацию памятника приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I.