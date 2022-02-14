Метро до Сосновой поляны начнут строить в 2023 году

Власти Петербурга определились со сроками начала работ по строительству метрополитена до Сосновой поляны. Как сообщает «Деловой Петербург», работы должны начаться уже в следующем году.

танции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна» уже спроектированы. Каждая из них, согласно проекту, будет иметь оп два выхода на поверхность.

«Метрогипротранс» в настоящее время занимается подготовкой документов, которые требуются для начала строительства. Инженерная подготовка территории пройдет в два этапа: по участку от «Казаковской» до «Улицы Доблести» и по участку от «Улицы Доблести» до «Сосновой Поляны».