На Левашовском глыба льда упала на голову женщине

Полиция проводит проверку по факту падения на голову женщине глыбы льда в Петроградском районе Петербурга. Как сообщает 78.ru, пострадавшую привезли в городскую больницу №26 с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, а также посттравматическим субтотальным дефектом барабанной перепонки.

Женщина рассказала, что на неё упала льдина, но где именно это произошло, уточнить не смогла. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее возле ТЦ «Международный» на улице Белы Куна сосулька упала на голову беременной женщине. Она получила похожие травмы: закрытую черепно-мозговую, сотрясение и ушиб мягких тканей головы.

Нынешняя зима стала настоящим испытанием не только для жителей города, но и для властей. Смольный во главе губернатором Александром Бегловым, не смогли организовать уборку сильных осадков. Снежный коллапс привел не только к возмущениям горожан, но и серьезным травмам и смертям.