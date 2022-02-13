Петербуржцы составляют список адресов, где не убран снег

Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» собирают адреса, по которым до сих пор не убран снег и лед. В сообществе движения в социальных сетях горожане щедро делятся фотографиями снежных гор в разных локациях — во дворах, на крышах, тротуарах и дорогах. Общее число комментариев уже превысило сотню.

Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает искать виноватых в некачественной уборке города. Первые версии градоначальник озвучил еще в декабре. Однако, к январю Александр Беглов окончательно определился с теми, кто мешает дворникам и снегоуборочным машинам выполнять свою работу. Как оказалось, это «криминальные структуры».

Две трети зимы уже позади. Горожане получили три тысячи травм на гололеде, а один человек погиб из-за падения наледи с крыши. Такая статистика наконец сподвигла Смольный перейти от слов к делу — теперь там ищут ответственных за хаос с уборкой снега.