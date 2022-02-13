Под окнами ЖК «Шуваловский» устроили свалку грязного снега

Свалку из грязного снега создали возле ЖК «Шуваловский». В сообществе жилого комплекса в социальной сети «ВКонтакте» жители рассказали, что снег самосвалами свозят к границе лесного массива. Далее бульдозеры формируют из снежной массы огромные кучи, «заталкивая» снег в лес.

Настоящие размеры кучи жители определили не сразу. Часть свалки засыпана свежим белым снегом, однако внутри это темные грязные снежные массы, которые привозят с городских улиц. Гигантская свалка продолжает расти во всех измерениях: и в длину, и в ширину, и в высоту.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о переходе к более экологичным методам уборки снега. В частности, из соображений заботы об экологии его перестали сбрасывать на лед городских рек и каналов. Градоначальник неоднократно объяснял, что именно с экологичностью связана низкая скорость уборки снега в городе. Проблема уборки снега остро стоит в Петербурге с 2018-го года. Тогда врио губернатора Александр Беглов заявлял о планах приобретения уборочной техники, которой не хватало. Однако, на дворе уже 2022-й, а техника по-прежнему не закуплена.

Нынешняя зима снова показала, что власти не справляются с уборкой снега в Петербурге. Однако, виноватыми в низком качестве уборки городских улиц назначили автомобилистов, которые паркуют свои машины на обочинах, и управляющие компании, которые плохо убирают подведомственные территории.