В Смольном сообщили об утилизации 3,38 млн кубометров снега в Петербурге с начала зимы

В Петербурге с начала зимы было утилизировано 3,38 миллионов кубометров снега. Об этом сообщили в администрации Петербурга.

Этот показатель стал рекордным с тех пор, как в Петербурге начали вывозить снег на снегоплавильные пункты. Предыдущий рекорд принадлежал зиме 2018–2019 годов. Тогда на снегоплавильные пункты привезли 3,33 миллиона кубометров.

Первые снегоплавильные пункты в Петербурге открылись в 2012 году. Сейчас их одиннадцать и на полную проектную мощность в этом сезоне работает половина площадок.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за из-за некачественной уборки снега в Петербурге возбуждено 504 административных дела в отношении управляющих компаний.