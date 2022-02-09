Пять сотен административных дел возбудили в Петербурге из-за плохой уборки

В Петербурге возбуждено 504 административных делопроизводства в отношении управляющих компаний из-за некачественной уборки снега во дворах и на крышах домов. Как рассказал, заместитель главного государственного жилищного инспектора Петербурга Юрий Кузин вместе с возросшим числом жалоб на уборку от горожан выросло и количество проверок. По их итогам выписаны штрафы на общую сумму 44,5 миллиона рублей.

В прошлом году при проверках нарушения по уборке находили в 24% случаев. В этом году их процент возрос до 32 от общего числа.

Всего Жилищная инспекция проверила 5,5 тысячи домов и 360 управляющих компаний, 640 ТСЖ и ЖСК.