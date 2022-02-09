Застройщику ВНИИБА автоматически продлили разрешение

ООО «Специализированный застройщик «2-й Муринский» получило продление своего разрешение на застройку в автоматическом порядке. Речь идет о территории под ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, дом №49, литера А. В итоге объект, за сохранение которого ранее активно выступали петербуржцы, снова оказался под угрозой сноса.

В Госстройнадзоре сообщили, что в конце 2021 года разрешительная документация для ряда отраслей была автоматически продлена еще на один год. Данное решение ранее было принято в связи с пандемией и позволило сократить издержки бизнеса, связанные с лицензированием. В число отраслей вошла и строительная.

Разрешение на строительство на месте ВНИИБА продлено до 20 марта 2025 года.