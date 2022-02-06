После коммунальной аварии в реку превратилась очередная петербургская улица

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 5 февраля произошла коммунальная авария. Как сообщили в городском «Водоканале», прорвало трубу диаметром 300 миллиметров. В социальных сетях жители рассказывали о потопе на проезжей части возле дома №30/1.

Новые коммунальные сюрпризы петербуржцы обнаруживают почти каждый день. Так, 3 февраля на месте прорыва на Софийской улице все того же Фрунзенского района ушли под землю припаркованные автомобили. А 2 февраля превратился в новую водную артерию проспект Энгельса в районе жилого комплекса с говорящим названием «Живой родник».

Губернатор Александр Беглов по традиции осенью сообщил о готовности городских коммуникаций к зимнему сезону. Увидеть и испытать эту готовность на себе петербуржцы могут сейчас. В сложившейся ситуации горожанам остается только с опасением ожидать новостей о том, что и где прорвет в очередной раз.