Посаженную в 1937 году пальму спилили в Ботаническом саду

В оранжерее Ботанического сада пришлось спилить пальму, которую посадили в 1937 году. Дерево успешно пережило блокаду Ленинграда. Как пояснили работники сада, 85-летняя Листвиона южная доросла до крыши и угрожала конструкциям Большой пальмовой оранжереи.

Пальма уже достигла высоты 22 метра. Обрезать дерево было бессмысленно, так как пальмы не ветвятся.

Спиленное дерево не планируют просто выбросить. Его фрагменты в дальнейшем будут использованы для оформления выставок.