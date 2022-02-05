Улицу, на которой ни разу за зиму не убирали снег, нашли в Петербурге

Сотрудники жилищного комитета, жилищной инспекции и ГАТИ проверили качество уборки снега в Московском, Пушкинском и Красносельском районах. В отчете о проверке жилищный комитет сообщил, что замечания были обнаружены во всех трех.

Некачественной уборка оказалась в поселке Детскосельский. В жилищном комитете уточнили, что территория находится в собственности совхоза, который не слишком заботится о комфорте проживающих. По итогам некачественной уборки обещали принять меры. На территории Детскосельского также планируется рейд, целью которого будет фиксация нарушений правил парковки во дворах поселка.

Улицу Освобождения в Красном Селе, как выяснилось, вообще не убирали. В администрации Красносельского района пообещали, что к её уборке приступят 6 февраля.