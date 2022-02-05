Самый большой открытый каток Петербурга открылся на Железнодорожном проспекте

В Невском районе Петербурга открыли новый ледовый каток. Открытая ледовая арена имеет площадь семь тысяч квадратных метров, то есть является самым большим подобным катком Петербурга.

Каток открыт на Железнодорожном проспекте, 32 возле Центра физической культуры, спорта и здоровья Невского района. Вход на него бесплатный. Покататься можно ежедневно с 8:00 до 22:00.

Как сообщает «Петербургский Дневник», каток открыли любительским хоккейным матчем. На церемонии открытия присутствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, глава Невского района Алексей Гальчук и депутат Законодательного собрания Антон Рудаков.