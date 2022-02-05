Беглов решил проверить качество уборки в Выборгском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил качество уборки от снега микрорайонов «Северная долина» и «Шувалово-Озерки». Ранее жители неоднократно жаловались на её отсутствие — во дворах образовались настоящие снежные завалы.
Ответственной за уборку в «Северной долине» является управляющая компания ООО «Эксплуатация — Главстрой СПб». В «Шувалово-Озерки» уборку осуществляет ЖКС №1.
По итогам проверки Александр Беглов поручил усилить контроль за работой управляющих компаний администрации Выборгского района.
Меж тем прошло уже два месяца зимы. Однако, в Петербурге по-прежнему есть улицы, на которых не видели уборочную технику. Губернатор Александр Беглов неоднократно обещал петербуржцам нормализовать уборку города от снега, однако по сути «кормит их обещаниями». Жители по-прежнему вынуждены убирать улицы самостоятельно, чтобы нормально ходить и избежать травм.