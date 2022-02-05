Два светофора установили в Кронштадте

В Кронштадтском районе Петербурга завершена установка и подключение двух новых светофоров. Как сообщили в администрации города, один из них расположен на пересечении Кронштадтского и Цитадельского шоссе, а второй — напротив дома №16 по проспекту Ленина. Оба участка относятся к числу наиболее оживленных в Кронштадте.

В скором времени планируется также установка светофора на пересечении улицы Зосимова и Кронштадтского шоссе. Участок также отличается весьма интенсивным движением.

Всего в Петербурге запланирована установка 138 новых светофоров. 22 из них появятся на городских улицах до конца текущего года.