На Марата хозяин авто поймал угонщика

В Центральном районе Петербурга угону иномарки прямо на глазах у хозяина помешало ДТП. Как сообщает «Фонтанка», 1 февраля около двух часов ночи владелец «Опель Астра» решил выехать с улицы Марата. Он завел автомобиль, но сам в салоне прогревающейся машины не находился.

этот момент в авто сел 30-летний безработный петербуржец. Автомобиль тронулся с места, но уже через два метра попал в ДТП.

После этого угонщик попытался сбежать. Однако, владелец автомобиля поймал его. Полицию вызвали очевидцы. В итоге в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем.