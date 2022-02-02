На Энгельса из-за коммунальной аварии тонут машины

В Выборгском районе Петербурга в среду, 2 февраля, случилась новая коммунальная авария. Как сообщают в соцсетях очевидцы, вода разлилась возле жилого комплекса «Живой родник», образовав настоящее озеро с машинами по центру.

В «Водоканале» прокомментировали ситуацию. Как сообщает 78.ru, скопление воды наблюдается возле дома 93 по проспекту Энгельса и возникло оно из-за засора канализационной сети. Его же, в свою очередь, вызвал сброс в канализацию мусора в виде упаковочных мешков и тряпок.

Две аварийные бригады уже устраняют засор на сети диаметром в 600 миллиметров. Они же отводят воду с проезжей части.

Проблемы с коммуникациями — не в новинку для города. В Невском районе, по планам Смольного, опубликованном на официальном сайте, 600 метров трубопровода должны заменить за полтора года. Однако, коммунальные аварии не ждут: за декабрь в Петербурге трубы прорывало более 60 раз, так что город рискует уйти под воду до окончания ремонта.

Огромные и совершенно бесплатные катки на проезжей части, возникающие после прорывов труб, появляются в Петербурге регулярно. В таких ситуациях не важно, является ли их источником ветхая труба или засорившаяся канализация. По обещаниям губернатора Александра Беглова, в Петербурге наладят и то, и другое. Горожанам, по всей видимости, остается только ждать и держать коньки наготове.