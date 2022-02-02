Жители 76 домов в Пушкине ждут отопления

В Пушкинском районе Петербурга ликвидируют дефект на теплосетях. Его выявили с помощью акустической диагностики в районе дома 12 по Софийскому бульвару. Как сообщает Piter.tv, горячую воду в домах не отключали. А вот отопление обещали вернуть до 12:00 2 февраля.

Пушкинцы — не первые, кто остался без отопления при минусовой температуре за окном. Ранее сутки пришлось померзнуть жителям Невского и Красногвардейского района. Без тепла их также оставил выявленный дефект на трубопроводе.

Зима традиционно приносит в Петербург массу неожиданностей. Например, для губернатора Александра Беглова неготовность Петербурга к отопительному сезону из-за высокого уровня изношенности труб стала настоящим открытием. А в городе между тем продолжают происходить коммунальные аварии даже при минимальных перепадах температур.