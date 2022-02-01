Общественные слушания по Московско-Дунайской развязке состоялись

В Петербурге состоялись общественные слушания по проекту будущей Московской-Дунайской развязки. Городской комитет по градостроительству и архитектуре признал их состоявшимися и утвердил результат.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации Петербурга, слушания проводились с 1 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года с участием 20 человек из числа местных жителей и иных физических и юридических лиц. При проведении работ постараются учесть внесенные замечания и предложения.

Развязку должны построить в 2023 году. При строительстве будут созданы 660-метровая эстакада, путепровод длиной 924 метра, пешеходный мост и три пешеходных тоннеля.