Лукашенко нашел в Петербурге порядок с борта вертолета

Президент Белоруссии похвалил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за то, что тот привел город в порядок. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург сейчас».

Важный нюанс: для передвижения по, а точнее — над Петербургом президент Белоруссии использовал вертолет. Вероятно, поэтому он не заметил гор снега и других проблем приведенного в порядок Петербурга.

Например, периодически падающих архитектурных элементов зданий. Недавно на 4-й Советской улице обрушился балкон дома 46/8 под литерой А дореволюционной постройки. Балкон упал на находившихся внизу двоих полицейских.

Александр Лукашенко, по всей видимости, не смог разглядеть с борта вертолета многих насущных проблем Северной столицы. Объекты культурного наследия разваливаются в ней не впервые, однако губернатор Александр Беглов продолжает недоуменно пожимать плечами от того, что так вышло. Конечно, город в период его работы изменился, но только не в лучшую, а в худшую сторону.