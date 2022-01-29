Активисты установили в Комарово памятник петербуржцу при Беглове

В поселке Комарово появился новый памятник. Его установили активисты движения «Молодой Петербург».

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» авторы рассказали, что основная задача памятника — напоминать губернатору о горожанах, которых он бросил в условиях коммунального апокалипсиса. Скульптуру оснастили уже привычными атрибутами нынешней зимы: противоударным гипсом, каской-антисосулей, выручай-костылями, лопатой и ковриком из мусорных пакетов.

Создатели нового памятника выразили сожаление, что губернатор не смог присутствовать на его открытии, но при этом они надеются, что композиция станет любимым арт-объектом Александра Беглова.