Власти Петербурга пообещали найти расклейщиков фейковых объявлений об эвакуации

На входах в парадные домов в центре Петербурга в пятницу, 28 января, заметили объявления об эвакуации. Жителей извещали об учениях по рассредоточению гражданского населения, которые якобы будут проводиться в городе.

В пресс-службе администрации Центрального района Петербурга заверили, что объявления являются фейком, а информация не соответствует действительности. Петербуржцам посоветовали проверять информацию в официальных источниках.

Власти обещают найти расклейщиков-шутников. Они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательство.