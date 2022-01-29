Петербург продолжает бить снежные рекорды

Циклон «Мари» помог Петербургу обновить снежный рекорд этой зимы. В пятницу, 28 января, высота сугробов в городе достигла рекордных 38 сантиметров. При этом на шесть сантиметров она выросла только за последние сутки.

Всего за январь в Петербурге выпало 48 миллиметров осадков. Месячную норму снегопады уже превзошли более чем на четверть. Расслабляться петербуржцам пока рано — новый сильный снегопад синоптики обещают городу уже в ночь на воскресенье.

Снег продолжает оставаться «горячей» темой нынешней зимы в Петербурге. Горожане по-прежнему жалуются на плохо убранные дворы, тротуары, дороги. В Смольном решают, как организовать систему уборки города. Однако, очереди в травмпунктах в Петербурге выстраиваются уже сейчас.

Губернатор Александр Беглов уверен, что коммунальные службы города справляются с уборкой и расчищают сугробы в установленные сроки. Однако, с этой точкой зрения не согласны многие горожане, ежедневно преодолевающие снежные завалы на улицах Северной столицы.