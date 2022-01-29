В Смольном хотят увидеть чистые дворы к понедельнику

Максимально очистить петербургские дворы от снега поручено коммунальным службам Петербурга. Председатель жилищного комитета Олег Зотов поручил добиться максимальной очистки за выходные дни.

В социальной сети «ВКонтакте» Олег Зотов написал, что перед районами поставлена задача непрерывно убирать от снега подходы к парадным, прометать внутриквартальные проезды и проходы, а также своевременно обрабатывать их противогололедными материалами. Поручение было дано после совещания с заместителями глав районных администраций и контрольно-надзорными органами по организации уборки снега в городе.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что перерыв между снегопадами в Петербурге будет небольшим. Новую порцию синоптики обещают уже в ночь на воскресенье.