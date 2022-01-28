Метро в Кудрово должно появиться к 2029 году

Станцию метро в Кудрово в Ленинградской области планируют достроить в 2029 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк. Он уточнил, что строительство станции метро «Правобережная» находится в фокусе внимания комитета. Как сообщает «ЛенТВ24», строить станцию в Кудрово должны начать в следующем году.

В настоящее время рассматривается строительство метрополитена в еще двух городах Ленинградской области. Однако, сейчас эти планы уточняются. Сейчас в Ленинградской области функционирует одна станция метро. Это «Девяткино» — конечная станция Кировско-Выборгской линии метрополитена.