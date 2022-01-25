Инвалид-колясочник сам чистит тротуары на проспекте Авиаконструкторов

В Петербурге продолжают замечать горожан, которые пытаются самостоятельно решить проблему неубранных тротуаров. На проспекте Авиаконструкторов за уборку пришлось взяться инвалиду-колясочнику.

Мужчина записал видеообращение к губернатору Александру Беглову. Он не пал духом и подошел к ситуации с юмором. Инвалид выразил уверенность, что через 3-4 месяца власти наконец справятся со снегом на улицах Петербурга. Однако, пока ему пришлось уже трижды выходить на расчистку тротуара. Оттепель и подтаявший снег — это самые сложные условия для передвижения инвалидов-колясочников.

Автор видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Коменда», рассказал, что живет в начале проспекта Авиаконструкторов и его двор идеально вычищен ТСЖ. Чистить тротуары за его пределами и просто передвигаться мужчине помогают соседи и прохожие.

Это не первый случай, когда горожане сами берутся за уборку. Ранее на Петроградской стороне заметили 86-летнюю женщину с ломом. Она недавно поскользнулась на тротуаре и решила самостоятельно отбить лед. В жилконторе пожилую женщину обеспечили инвентарем.

Зима в Петербурге началась почти два месяца назад, но с тех пор на многих улицах и во дворах так и не видели дворников. Губернатор Александр Беглов регулярно обещает наладить уборку города, пока же уставшим ждать жителям приходится обеспечивать её самостоятельно.