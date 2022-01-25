С Дворцовой убрали новогоднюю ель

Вечером понедельник, 24 декабря, с Дворцовой площади исчезла главная новогодняя ель города. Перед демонтажом с дерева убрали все новогодние игрушки и гирлянды. После демонтажа веток ствол дерева распилили.

Новогодняя ель принесет пользу и радость даже в таком состоянии. Из ствола, как и в прошлом году, планируют изготовить сувениры. Как сообщили «Петербургскому Дневнику» директор Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков, это будут сувенирные настенные часы, которые подарят различным социальным учреждениям.

Ветви дерева тоже не пропадут. Их планируется передать в центры для животных, где еловые ветки традиционно используются в качестве подложки.