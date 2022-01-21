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В школе на Социалистической рухнула штукатурка

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© Фото: Baltphoto

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Родители учеников пишут в МЧС и прокуратуру.

В четверг, 20 января, в школе №321 на Социалистической улице обвалилась штукатурка. Обошлось без пострадавших, однако само здание находится в плачевном состоянии. Оно ветшает и постепенно разрушается не только внутри, но и снаружи.

Родители учащихся после обрушения обратились в в МЧС, комитет по образованию и прокуратуру. Здание школы требует ремонта и, кстати, является признанным объектом культурного наследия. Однако, ремонтные работы это не ускоряет. Пока они остановились на этапе «получение задания для проведения работ».

Это не единственный объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии. Например, дом Лидваля на Каменноостровском проспекте почти в буквальном смысле утопает в мусоре. Проблемы были у жителей дома и раньше — возле него стоит всего один контейнер. Однако, с началом января ситуация с его вывозом стала совсем плачевной. Туристы, заглянувшие во двор памятника северного модерна по рекомендации своего путеводителя, могут быть очень удивлены представшей их взору картиной.

В Петербурге есть рабочая группа по восстановлению объектов культурного наследия, которую с 2019 года возглавляет губернатор Александр Беглов. Однако, бережное отношение к этому самому наследию она обеспечить не смогла. Решение о ремонте многих исторических зданий в Петербурге принимается все по тому же принципу: дождаться, когда от них что-нибудь отвалится.

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