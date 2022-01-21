Начало строительства метро в Кудрово запланировано на 2023 год

Предполагаемый срок строительства станции метро «Кудрово» назвали на заседании правительств Петербурга и Ленинградской области. Строительные работы должны начаться в 2023 году.

В пресс-службе администрации города напомнили, что ранее предложение по строительству данной станции метрополитена поддержал президент России Владимир Путин. Параллельно с работой над станцией метрополитена будет вестись и строительство электродепо «Правобережное».

Всего на строительство новых объектов метрополитена требуется 73,4 миллиарда рублей. 37,7 миллиардов будет выделено из бюджета Петербурга. Ряд программ будет обеспечен софинансированием из федерального бюджета.