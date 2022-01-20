Петербургу не хватает рабочих рук для уборки

В Петербурге наблюдается катастрофическая нехватка рабочих рук для уборки города от снега и наледи. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Анатолий Повелий. Он отметил, что дефицит касается как дворников, так и водителей тракторов и другой уборочной техники.

Анатолий Повелий отметил, что при заключении контракта на уборку территорий районы и муниципалитеты не проверяют численность работников у подрядчиков, так как у них нет на это полномочий. Таким образом, по словам вице-губернатора, уже после начала работы подрядчиков выяснилось завышение количества работников ручного труда «на бумаге».

Глава жилкома Олег Зотов пояснил, что текущий дефицит дворников в Петербурге составляет 10 тысяч человек, если рассчитывать его по нормативам. Однако, расчет по нормативам не учитывает использование современных технологий для механизации ручного труда по уборке.