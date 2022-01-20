Бюджетников с лопатами в Адмиралтейском районе объяснили гражданской инициативой

В Адмиралтейском районе Петербурга днем 20 января заметили людей с лопатами, которые явно не привыкли к подобному труду. Журналисту «Фонтанки» они рассказали, что являются сотрудниками Центра реабилитации инвалидов, а на уборку города вышли по желанию а не по принуждению.

В администрации Адмиралтейского района объяснили привлечение к уборке бюджетников приближающейся 78-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В пресс-службе отметили, что участники внеплановой уборки проявили активную гражданскую инициативу. Среди них были сотрудники администрации Адмиралтейского района, подведомственных учреждений совместно с сотрудниками управляющих компаний и жителями района.