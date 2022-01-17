Рестораторы опасаются «веерных закрытий» заведений на улице Рубинштейна

Ресторан Social Club на улице Рубинштейна, 40/11 прекратит свою работу в ближайшее время. О скором закрытии заведения сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на совладельцев Илью Базарского и Павла Штейнлухта.

Илья Базарский пояснил изданию, что на решении сказались QR-коды и запрет работы после 23:00. Действующие ныне ограничения ресторатор назвал вялотекущими, так как непонятно, когда именно они закончатся.

Social Club находится на втором этаже Дома Корфа — Иоффа с башней. Петербуржцы любили посещать мероприятия, которые проходили в его панорамном зале. Там выступали с концертами Леонид Фёдоров, Женя Любич, группы «Полюса», «Мегаполис», Tequilajazzz.

Незадолго до этого закрытия улиц Рубинштейна покинул ресторан Crazy Wine. Заведение продолжит свою работу в пространстве «Севкабель порт», что объясняется более мягкими арендными ставками в новой локации.

Совладелец холдинга ReCa, которому принадлежит Crazy Wine, Максим Жуков перечислил основные беды улицы Рубинштейна. Он отметил, что барная улица ранее была туристической достопримечательностью, однако иностранных туристов сейчас нет из-за пандемии. Расположенные на Рубинштейна заведения ориентированы преимущественно на ночную жизнь, однако не могут работать после 23:00. Кроме того, как и другие заведения общепита, рестораны на улице теперь должны принимать гостей только по QR-кодам.

Максим Жуков отметил, что если политика ограничений в ближайшее время не изменится, «веерных закрытий» на одной из самых известных улиц Петербурга можно ожидать уже в феврале.