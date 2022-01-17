Прокуратура проверит содержание тротуаров после падений петербуржцев

В Петербурге прокуратура начала проверку по факту многочисленных жалоб горожан на падения и травмирования на скользких тротуарах. Петербуржцы активно оставляют их в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, там проверят соблюдение жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период.

Уточняется, что в ходе проверки прокуратура также оценит соблюдение требований федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом нестабильных погодных условий. В случае если в ходе проверки обнаружатся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.