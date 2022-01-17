Невский и Центральный районы стали лидерами по неубранным дворам

На прошедшей неделе наибольшее количество нарушений по уборке обнаружили в Центральном и Невском районах Петербурга. Антирейтинг опубликовала пресс-служба жилищного комитета. По итогам проверки перед коммунальными службами поставили задачи устранить нарушения и повысить качество зимней уборки дворов.

Петербуржцы прочувствовали эти нарушения на себе. В социальных сетях горожане массово делятся фотографиями улиц, которые превратились в бесплатные катки. Некоторые даже на самом пробуют прокатиться по ним на коньках.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что жители Коломны устали скользить по тротуарам, самостоятельно закупили 250 килограммов песка и раздавали его всем желающим, чтобы посыпать улицы Адмиралтейского района.