Петербуржцы пользуются бесплатным катком на Парфеновской улице

Петербуржцы продолжают находить в городе бесплатные катки, которые образуются самостоятельно под воздействием погоды и плохой уборки. Одним из таких стал новый участок Парфеновской улицы набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы.

Движение по этому участку открылось только 1 сентября 2021 года. Как сообщает «Фонтанка», сейчас улица разделяет общегородскую проблему. Ровные новые тротуары превратились в настоящие катки и совершенно не посыпаны песком.

Читатель издания опробовал новый каток и остался доволен качеством льда. Прокатиться мужчине удалось «с ветерком». А вот передвигаться в обычной обуви там проблематично.