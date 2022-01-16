В Петербурге убрали снежные фекалии с Марсова поля

Коммунальные службы Петербурга убрали с Марсова поля необычный арт-объект. Скульптура из снега имела вид большой фекалии с соответствующей «оригиналу» коричневой окраской.

Об исчезновении арт-объекта сообщил в своем Instagram его автор — московский художник Иван Волков. Он не пояснил цель создания необычной снежной скульптуры, поэтому догадываться о нем пришлось самим петербуржцам. Кто-то посчитал произошедшее шуткой, кто-то заподозрил в нем намек на плохую уборку снега в городе.

Не все позитивно оценили арт-объект. Как сообщают «Невские Новости», многих петербуржцев возмутило расположение снежной фекалии на Марсовом поле рядом с захоронениями.