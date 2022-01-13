Новую пешеходную набережную создадут в Кронштадте

Новую пешеходную набережную обустроят в Кронштадте к 2025 году. Она протянется по южному побережью острова Котлин.

Как сообщает «Петербургский Дневник», сейчас будущая набережная находится на стадии проектирования. Рабочее название проекта «Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера «Инчхон» и его разработка должна быть завершена уже в текущем году.

На новой набережной будет комфортно бегунам и велосипедистам. По ней также можно будет гулять с детьми в колясках. Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов» Ксения Шойгу выразила надежду, что новая набережная понравится горожанам.