Петербуржцы обеспокоены судьбой растений из зимнего сада ЛДМ

Петербуржцы активно обсуждают в социальных сетях предполагаемую скорую гибель растений зимнего сада в здании ЛДМ Петроградского района. Участники движения «Деревья Петербурга» сообщают, что весь персонал, который ухаживал за растениями, был уволен 30 декабря. Они предложили петербуржцам забрать или даже выкупить растения.

Желающие нашлись быстро. Проживающие в квартирах с высокими потолками готовы забрать даже достаточно большие экземпляры.

Создательница инициативной группы «Деревья Петербурга» и «Карты деревьев» Мария Тиника сообщила «Фонтанке», что перевозка зимой может навредить тропическим растениям. Единственным разумным выходом она назвала сохранение растений вместе с самими садом.

Дворец молодежи в настоящее время находится в собственности группы «Эталон», которая планирует возвести на его месте жилой комплекс. Активистам там сообщили, что театр ЛДМ в настоящее время работает, поэтому за садом по-прежнему ухаживают.

Оказалось, что персонал уволили после смены собственника, а после этого сразу набрали новый. Таким образом, на свое рабочее место вернулся даже садовник, который работал в саду раньше.

В пресс-службе «Эталона» сообщили журналистам, что в настоящее время ищут варианты передачи растений заинтересованным лицам и организациям. Вопрос планируется решить к моменту завершения работы театра в здании ЛДМ.